Ben Mertens mag deelnemen aan de kwalificaties van het WK snooker

Basketbalclub Okapi Aalst heeft vrijdagavond gestunt in het eigen Forum. Het klopte landskampioen en grote rivaal Oostende met 71-68. Okapi moest de hele wedstrijd lang achtervolgen, maar in de slotminuut ging het op en over Oostende. In de laatste seconde miste Oostende nog de kans op overtime. Een dikverdiende zege voor de Ajuinen, die voorlopig op een vijfde plaats staan in de Euromillions Basketbal League. Aalst deelt die plaats wel met Limburg United, Mechelen en Charleroi.