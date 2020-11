Het was opnieuw een ellendige dag op de E17 richting Gent in de buurt van Kalken. Vanmorgen botsten vier vrachtwagens op mekaar, en in de staart van die file gebeurde nog een zwaar ongeval. Sinds de start van de werken aan het viaduct in Gentbrugge gebeurden rondom de werf al bijna 200 ongevallen. Een duizelingwekkend getal. Wegen en Verkeer doet wat het kan, maar heel veel ongevallen zijn te wijten aan onoplettendheid. Gelukkig zijn de werken richting Gent bijna afgerond. Maar in april volgend jaar starten de werken in de andere richting.