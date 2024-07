Beloftevolle balletdanser Adriaan (17) gaat studeren aan gerenommeerde dansschool in Rotterdam, maar vindt geen kot

Dan een oproep van een beloftevolle balletdanser uit Wetteren. Want Adriaan Braeckman is wanhopig op zoek naar een woonst in Rotterdam. Op 2 september begint hij daar aan een gerenommeerde dansopleiding. Maar hij is al maanden op zoek naar een plekje in de buurt waar hij kan verblijven. Al honderden mails heeft hij verstuurd om een kot, een appartement of hospice te vinden. En voorlopig zonder resultaat.