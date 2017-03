Bellin en Aalsterse advocaat uitgenodigd door premier Michel

In de Bellestraat in Sint-Niklaas zijn gisteravond 20 bewoners van een appartementsgebouw een tijd lang geëvacueerd. In het gebouw hing een sterke brandgeur en er was veel rook aanwezig. De oorzaak van de rookontwikkeling was een kookpot die te lang op het fornuis was blijven staan in een appartement op het gelijkvloers. De vrouw in het appartement was in de kinderkamer naast haar baby in slaap gevallen. De brandweer van Sint-Niklaas had de situatie snel onder controle. Nadat de appartementen geventileerd werden, mochten de bewoners terugkeren naar hun appartementen.