'Bellend Vlak' voor horecazaken helpt mensen met een fysieke beperking

Het is deze nacht precies 6 jaar geleden dat in Wetteren een goederentrein ontspoorde en in brand vloog, met giftig acrylnitril aan boord. Het giftig bluswater verspreidde zich toen in de rioleringen en kostte de 64-jarige Willy Van Poucke het leven. Tijdens de jaarlijkse herdenking leggen onder andere de burgemeester, de zonechef en de brandweer-luitenant bloemen neer aan de plaats van de ramp. Het onderzoek naar de schuldigen ervan is ondertussen geklasseerd. De Nederlandse bestuurder van de trein is intussen overleden. De burgerlijke zaken daarentegen, voor de mensen die schade hebben geleden, zouden nog jaren kunnen aanslepen.