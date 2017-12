Spoedartsen moeten zich steeds meer en meer verantwoorden voor zaken die niets meer met geneeskunde te maken hebben. Dat zegt een spoedarts van het AZ Sint-Blasius in Dendermonde. De man trekt aan de alarmbel, want hij vindt dat het respect ten opzichte van het beroep dat hij uitoefent ver zoek is. Aanleiding van zijn noodkreet is een voorval van vorige week. Toen kreeg hij van een patiënt de volle lading terwijl hij aan het eten was tijdens zijn dienst.