Belgische Tupperware-fabrieken officieel failliet, werknemers krijgen ontslagvergoeding

Ook nog nieuws voor de werknemers van Tupperware. Want de Amerikaanse bestuurders van de wereldbekende potjesfabrikant gaan akkoord met het faillissement van de Belgische vestigingen. Dat hebben de vakbonden maandag vernomen bij de lokale directie. Vorige week woensdag was het de laatste werkdag in de fabriek in Aalst. Maar toen hadden de werknemers nog geen zicht op wat er ging gebeuren. Nu is die duidelijkheid er wel. De fabrieken in ons land zijn failliet. Er zal dus een curator aangesteld worden om de inboedel te verkopen. En met het opgehaalde bedrag zullen de ontslagvergoedingen van de 270 arbeiders betaald kunnen worden. De vakbonden zullen nu onderhandelen over de ontslagvergoedingen. Ze hopen op een snelle en faire afhandeling voor alle betrokken mensen.