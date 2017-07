Gezondheid Belgische primeur in het ASZ: vijf complexe hartprocedures onder lokale verdoving

Een Belgische primeur voor het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst: daar hebben hartchirurgen gisteren met succes vijf complexe hartoperaties uitgevoerd onder lokale verdoving. Het gaat om een nieuwe techniek, waarbij de chirurg het hart van binnenin kan bekijken met echografie, in plaats van via de slokdarm. Daardoor moeten de patiënten niet meer onder algemene verdoving in slaap, en kunnen ze ook vroeger naar huis terugkeren. De twee eerste patiënten konden gisteren, op dag van de ingreep zelf, het ziekenhuis al verlaten. De andere drie mochten vanochtend naar huis.