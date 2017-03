Belgische muziektop op Lokerse Feesten

In Cultuurcentrum Ter Vesten in Beveren kon je het voorbije weekend naar het theaterstuk "Een bruid in de morgen" gaan kijken. Een bruid in de morgen was het allereerste toneelstuk van de hand van Hugo Claus. Toen het werk in de jaren 50 voor het eerst werd opgevoerd, deed het flink wat stof opwaaien. Claus sneed met het stuk dan ook een bijzonder gevoelig thema aan, incest.