Niemand die er ook maar één seconde aan twijfelde, maar nu is het ook officieel. Greg Van Avermaet en Oliver Naesen zitten in de 9-koppige selectie van bondscoach Kevin De Weert voor het WK Wielrennen in het Noorse Bergen. Van Avermaet en Philippe Gilbert zijn de twee kopmannen van het Belgische team. De WK-wegrit wordt gereden op zondag 24 september. Van Avermaet en Naesen stonden gisteren nog samen aan de start van een criterium in het West-Vlaamse Bavikhove.