Belgische hiphoppers van blackwave. vervangen afsluiter van Lokerse Feesten

En van het ene folkloristische feest naar het andere. De jaarlijkse Katuit in Dendermonde staat dit jaar volledig in het teken van kunstenaar Franz Courtens. Het is dit jaar precies 75 jaar geleden dat de kunstenaar is overleden. Dat wordt al een hele zomer in de verf gezet met enkele tentoonstellingen. De Katuitstoet moet daar de afsluiter van worden. Tijdens de stoet zal vooral de kleurenrijkdom van Courtens in de verf worden gezet, met enkele taferelen over de plaats waar de kunstenaar opgegroeid is. Daarna is het de beurt aan de Gildenreuzen Mars, Goliath en Indiaan. Katuit gaat dit jaar door op 30 augustus, en is ook al een kleine generale repetitie voor de Ros Beiaardommegang in 2020.