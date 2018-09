Dirk Cordeel, de Waaslandse ondernemer van bouwfirma Cordeel, krijgt een plaats in de Galerij der Prominenten van Voka. Samen met zijn broer Marc Cordeel nam Dirk in 1979 het roer over van zijn vader. Ondertussen werken er zo'n 1800 mensen voor Groep Cordeel, goed voor een omzet van 600 miljoen euro. In de jaren 90 opende het bedrijf de eerste buitenlandse vestiging. Ondertussen heeft de groep vestigingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Bulgarije en Servië. Onlangs nog bouwde de groep het Vita Scheldebad in Temse. Ook voor het Waasland Shopping Center was de groep Cordeel de aannemer.