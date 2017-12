Door de gladde wegen de voorbije dagen is het moeilijk geweest voor afvalophalers om alle straten te bedienen voor de huis-aan-huisinzameling van afval. In een groot deel van de streek is dat niet gelukt. Zo vraagt de Aalsterse intercommunale ILvA om niet opgehaald afval terug binnen te zetten tot aan de volgende ophaling. En ook intercommunale Verko laat weten dat er nauwelijks afval is opgehaald in de regio Dendermonde-Wetteren. In de regio van MIWA en Ibogem, in het Waasland, zouden alle rondes wel afgewerkt zijn. De ophaalploegen Van Ilva en Verko doen hun best om vanaf vandaag zoveel mogelijk achtergebleven in te zamelen, maar sommige straten blijven nog altijd moeilijk bereikbaar.