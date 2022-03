Belgian Padel Tour Finales in Hangar in Beveren: "vraag naar competitie is groot"

We sluiten ons sporthoofdstuk af met padel. De sport is de laatste jaren enorm populair geworden in onze regio, met tientallen padelvelden in almaar meer gemeenten. Door de coronacrisis zijn veel mensen recreatief met de sport begonnen, maar ook in competitieverband beginnen meer en meer mensen zich te meten met elkaar. De Belgian Padel Tour is een competitie van vijf toernooien tussen de beste padelspelers van ons land. Afgelopen week streek die competitie neer in Beveren.