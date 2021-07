Nina Sterckx keert vanavond al terug naar ons land, maar voor Hanne Maudens uit Wetteren moeten de Spelen nog beginnen. De 400 meter loopster kwam vanmorgen aan in Japan. Of Maudens ook effectief in actie zal komen op deze Spelen, dat is nog niet zeker. Ze is namelijk geselecteerd als reserveloopster voor de 4x400 meter aflossing. In principe lijkt de kans dus klein dat ze aan de start verschijnt in Tokio, maar toch hoopt Maudens daar natuurlijk op. Er kan namelijk altijd iemand van de Belgian Cheetahs een blessure oplopen of uit vorm zijn.