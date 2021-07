In aanloop naar het wereldkampioenschap wielrennen later dit jaar in Leuven, rijdt de zogenoemde KOERSbus rond door ons land. Elke dag houdt ze halt op een symbolische plek, die van belang is voor het Belgische WK-verleden. Vandaag was Aalst aan de beurt. Daar kwam ex-wereldkampioen Rudy Dhaenens na zijn carrière als coureur om het leven bij een tragisch auto-ongeval. De stad heeft nu een gedenkplaat onthuld.