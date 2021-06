Belgian 3x3-Lions spelen voor olympisch ticket

3x3-basket, het is vanaf de Spelen van Tokio ook een olympische sport. En onze Belgian 3x3-Lions zijn momenteel in Hongarije in de running voor het laatste olympische ticket in deze sport. Eén van die Lions is Thibaut Vervoort, een speler van Basics Melsele. 3X3 basket wordt met slechts 3 spelers gespeeld in plaats van 5. En het wordt gespeeld op één helft van een basketbalterrein. De wedstrijden duren ook maar 1 kwart, dus 10 minuten, wat het spel nog een pak sneller en dynamischer maakt.