Belfort Dendermonde zondag eindelijk open voor publiek

Nu zondag, op Open Monumentendag, opent het gerestaureerde Belfort in Dendermonde officieel zijn deuren. De bezoekers mogen helemaal tot in de top van de toren waar hen een panoramisch zicht over de stad wacht. Het Belfort zou normaal gezien al in de zomervakantie zijn opengegaan maar er waren nog extra werken nodig om de veiligheidsnormen te halen. Het 640 jaar oude Belfort is erkend als Unesco-Werelderfgoed, en het kreeg van onder tot boven een grondige restauratie. Goed om weten: tot het einde van het jaar is de toegang nog gratis.