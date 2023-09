Belevingsdag windenergie voor jeugd van Denderregio

Bij SOS Wilde dieren in Geraardsbergen is deze week een wespendief binnengebracht. Een zeer zeldzame roofvogel die amper te spotten is in de natuur. Het diertje is fel verzwakt en wordt momenteel 3 keer per dag gevoed. Het dierenopvangcentrum is op zoek naar imkers die nog ingevroren darrenbloed hebben en vraagt ook financiële steun om het dier in leven te houden.