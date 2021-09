X Temse heeft vanmiddag hoog bezoek gekregen van niemand minder dan twee gouden olympiërs. Rapid Hockey Temse kreeg namelijk twee Red Lions over de vloer: Loïc Van Doren en Loïck Luypaert. Zij pakten vorige maand goud op de Spelen in Tokio. In Temse komen ze nu de sport promoten. Want hockey zit in de lift, maar het is nog altijd verre van sport nummer één in Vlaanderen.