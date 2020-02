Volleybalclub Lindemans Aalst speelt komende zondag de bekerfinale in het Sportpaleis in Antwerpen. Tegenstander van dienst is Knack Roeselare. Een heruitgave dus van de finale van vorig jaar. Toen trok Roeselare aan het langste eind. Maar Aalst is erop gebrand om de eerste prijs in zijn geschiedenis te pakken. De bekerkoorts stijgt.