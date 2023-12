Bekerfinale wordt heel moeilijk voor Lindemans Aalst na 0-3-verlies tegen Roeselare

Een voetbalclub uit Moorsel doet een oproep naar getuigen. De club wil te weten komen wie er met een auto zwaar is tekeer gegaan op het voetbalveld. Het veld van Sporting Dressel is getekend door verschillende diepe bandensporen. De vandalenstreek is wellicht uitgehaald in de nacht van zaterdag op zondag. Sporting Dressel hoopt dat ze de dader kunnen vinden. Het is volgens de club niet de eerste keer dat het gebeurt. Het veld van Sporting Dressel is bekend in heel Vlaanderen. Dwars over het plein loopt er een veldweg, waardoor matchen af en toe moeten stilgelegd worden, voor overstekende tractoren of ruiters.