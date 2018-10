Bekerfinale Oudegem-Asterix behoort opnieuw tot de mogelijkheden

Volleybal dan. Gisteravond is er geloot voor de achtste finales van de Beker van België. Bij de dames moet Asterix AVO Beveren op bezoek bij DATOVOC Tongeren, VC Oudegem maakt de verplaatsing naar Lendelede. Vorig jaar pakte Asterix Avo de beker, door in de finale Oudegem te verslaan. Ook deze campagne kunnen onze twee spreekploegen elkaar pas in de finale treffen. Bij de mannen speelt Lindemans Aalst in de achtste finale tegen Axis Guibertin. De bekerfinale van zowel de mannen als de vrouwen wordt gespeeld op zondag 10 februari in het Antwerpse sportpaleis.