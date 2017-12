Beker van België: Waasland-Beveren uitgeschakeld na strafschoppen

Volleybalclub Oudegem heeft de heenwedstrijd van de 16de finales in de CEV cup kansloos verloren. Tegen Istanbul werd het 0-3: een uitslag die eigenlijk ook logisch was. Want Istanbul is wereldtop in het vrouwenvolleybal. Wie ze aan het werk wilde zien, moest dus gisteravond in de sporthal van Sint-Gillis-Dendermonde zijn.