Bekendste boekhandel van het Waasland 't Oneindige Verhaal viert doorstart

In Sint-Niklaas was het dit weekend feest in de bekendste boekhandel van het Waasland, ’T Oneindige Verhaal’ in de Stationsstraat. Afgelopen zomer namen schrijfster Hilde De Rore en fotograaf Tommy Vaerewijck de iconische boekenwinkel al over. Maar nu werd die doorstart ook echt gevierd. Naast de verkoop van kwaliteitsboeken kan je er voortaan ook terecht voor tentoonstellingen, lezingen en signeersessies. Of je kan er ook gewoon een koffietje komen drinken.