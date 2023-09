Bekende Waterbaktornooi lokte weer veel volk naar Waasmunster

Een wissel van de macht in Aalst. Niet op het politieke toneel, maar wel in het carnavalmilieu. Hoewel hij pas over een kleine maand pas Prins Carnaval af is, nam de huidige Prins, Yordi, gisteren al afscheid van zijn carnavalisten. En het is een vaarwel geworden zoals het een prins betaamt: in een overvolle zaal met veel toeters en bellen én met een prachtig afscheidslied. Onze ploeg ging meefeesten en kon vaststellen dat het carnavalvirus nu al goed de ronde doet in Aalst.