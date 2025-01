Sporen weer vrij na aanrijding tussen trein en bestelwagen in Sint-Niklaas

PVDA-militant Jef Maes uit Sint-Niklaas is onverwacht overleden. Hij is gisteren tijdens het joggen op het strand van Cadzand bezweken. Mensen probeerden hem nog te helpen, maar alle hulp kwam helaas te laat. Dat meldt de familie op sociale media. En de Sint-Niklase afdeling van PVDA heeft een persbericht verstuurd. Jef Maes was jarenlang het gezicht van de PVDA in de stad, toen de partij nog in haar kinderschoenen stond in de ballonstad. Hij werd in 2018 als eerste en enige kandidaat voor PVDA verkozen in de gemeenteraad van Sint-Niklaas, en hij bleef daarin zetelen tot 2022.





Al lang voor zijn politiek mandaat was Jef Maes een betrokken Sint-Niklazenaar, die zich heeft ingezet voor alle vormen van onrecht. Hij stond mee op de barricades toen de reinigingsdienst van de stad geprivatiseerd werd, hij maakte er zelfs een eigen film over. Daarna heeft hij een felle strijd gevoerd tegen de asbestvervuiling op de site van SVK. Jef was heel sociaal bewogen en was nooit verlegen om paal en perk te stellen in dossiers van huisjesmelkerij en megalomane bouwprojecten ten koste van de leefbaarheid van de Sint-Niklazenaar.





De partij is zwaar aangeslagen door dit zware verlies: "Onze kameraad Jef Maes is niet meer. Als gedreven militant van de PVDA wijdde hij zijn leven onbaatzuchtig aan de strijd tegen onrecht. En stond daarbij altijd aan de kant van de mensen, aan de kant van de planeet. Of het nu was om een gegijzelde dokter van Geneeskunde voor het Volk vrij te krijgen uit Libanon, puin te gaan ruimen in Verviers, slachtoffers van het fascisme te eren met struikelstenen of de grote vervuilers te laten betalen. Hij was onze meest creatieve geest op zovele manieren. Een prachtige ploegspeler: zowel in de vakbond als in de partij en op het voetbalveld. Een gevoelig sociaal filmmaker ook. En de man van het betere boek. Hij werkte in de Groene Waterman en was actief als adjunct-directeur voor Boek.be. Jef was een zeer intelligente man, en altijd bescheiden. Hij gebruikte zijn stem, zijn pen, en zijn camera om gewone mensen en onrecht een stem te geven. Hij stond mee aan de wieg van actiecentra De Geus en De Werf. Hij was zo iemand die nooit opgaf. Nooit schrik had van grote machtige tegenstanders. Zo kregen we SVK veroordeeld voor de rechtbank en sloten we het dodelijke asbeststort. En zijn huidige strijd voor het behoud van het Lindenbos tegen de machtige immobiliën, die strijd zullen wij voortzetten."