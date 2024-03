Bekende linde in Zele moet verhuizen wegens heraanleg Markt

De federale gerechtelijke politie heeft twee mannen opgepakt die ervan verdacht worden drugs in te voeren via de Waaslandhaven. Eén van hen werkte in de haven. Het onderzoek begon na informatie uit het Sky ECC-dossier. Daaruit bleek dat een man informatie doorspeelde aan een bende die cocaïne in en uit de haven importeerde. Begin maart werden twee huiszoekingen gedaan, in Sint-Niklaas en Beveren. Daar werden vijf gsm's, een precisieweegschaal en zipzakjes aangetroffen. Twee verdachten werden gearresteerd en voorgeleid. Ze zijn ook aangehouden.