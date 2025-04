Bekende Britse YouTuber eet 2,5 kilogram spaghetti in Aalst in 14 minuten

Bij Mister Spaghetti in Aalst hebben ze de bekende YouTuber 'Beard Meats Food' over de vloer gekregen voor de Spaghetti Challenge. Het hete bord spaghetti van 2,5 kilogram mag twee minuten afkoelen. Dan moeten de deelnemers op een half uur tijd het hele bord verorberen. Maar de Brit, met 5 miljoen volgers, had er zelfs maar 14 minuten voor nodig. Hij had zelfs nog ruimte voor twee desserts. 'Beard Meats Food' is bekend voor zijn moeilijke foodchallenges in verschillende landen. De video in Aalst is intussen al bijna twee miljoen keer bekeken.