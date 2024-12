Bekaert wil 61 jobs schrappen in Wetteren

Het industieel bedrijf Bekaert wil zijn vestiging in Wetteren afslanken. Daardoor zijn 61 jobs bedreigd. Bekaert maakt in Wetteren verschillende hoogtechnologische producten, waaronder oplossingen voor antistatisch en hittebestendig textiel, oplossingen voor de productie van groene waterstof, en verwarmingskabels voor autozetelverwarming. Er werken ongeveer 140 mensen. Maar moeilijke marktomstandigheden maken een herschikking in Wetteren nodig, zegt Bekaert. Naast een afslanking van het personeel zou het productieplatform voor verwarmingskabels naar een andere Belgische locatie worden verplaatst. De procedure-Renault, die bedrijven moeten toepassen bij grote herstructureringen, is opgestart. Er starten gesprekken met de vakbonden en Bekaert organiseert informatiesessies voor de betrokken werknemers. Bekaert is een internationale speler met nog 1.600 werknemers in België, voornamelijk in het West-Vlaamse Zwevegem. Daar is ook het hoofdkantoor van het bedrijf gevestigd.