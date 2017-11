Nieuws Bejaarde zwaargewond na ongeval in Stekene

embed

Bij een zwaar verkeersongeval gisteravond in de Molenbergstraat in Stekene is een bejaarde vrouw zwaargewond geraakt. In een flauwe bocht week de vrouw om een nog ongekende reden van zijn rijvak af en ramde een bestelwagen. Door de klap zat de vrouw gekneld in haar wagen en moest door de hulpdiensten bevrijd worden. Door het ongeval was de Molenbergstraat een tijd lang afgesloten voor alle verkeer.