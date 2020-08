De kleuter die vorige week bijna verdronk in de vijver van recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas, is nu toch overleden. Haar familie raakte haar kwijt en gaf haar als vermist op. Ze moet tijdens een onbewaakt moment in het water gesukkeld zijn. Een kwartiertje later werd ze uit het water gehaald. Het kleutertje werd ter plaatse gereanimeerd, en in allerijl naar het ziekenhuis overgebracht. Maar haar toestand bleef de voorbije dagen kritiek. Ze werd nog overgebracht van het UZ in Antwerpen naar het UZ in Gent. Maar daar is het meisje helaas gisteravond gestorven.