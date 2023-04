Bejaarde man gewond door steekvlam nadat hij vlak bij zuurstofmasker sigaret aansteekt

In een woning in de Dendermondsesteenweg in Aalst heeft een man zich deze avond in zijn woning verschanst en zijn vrouw een tijdlang onder schot gehouden. Ook de kinderen van het koppel waren aanwezig, maar gelukkig raakte uiteindelijk niemand gewond. De man heeft zich na een half uur overgegeven aan de massaal opgekomen politie en werd opgepakt. Wat de man zijn motief was, is voorlopig onduidelijk. De straat was een tijdlang hermetisch afgesloten. Politie, parket en burgemeester Christoph D'Haese geven voorlopig geen commentaar. Het onderzoek loopt volop. Morgenavond meer in het TV Oost Nieuws.