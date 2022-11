Beiaardier van Temse brengt medley van nummers uit de oorlog: "Muziek verbindt!"

In Melsele, bij Beveren, is er vannacht brand uitgebroken bij bakkerij Van Steenlandt. Gelukkig was één van de bakkers ter plaatse toen het vuur uitbrak. Met een brandblusser kreeg hij de vlammen snel gedoofd. De brandlijn waarin de brand uitbrak is wel volledig vernield. Door de dikke rook is wel alle gebak dat al klaar was voor de vuilnisbak. De winkel zelf is goed afgesloten van het atelier en liep daardoor geen schade op. Het is nog afwachten wanneer de bakker de winkel opnieuw zal kunnen openen.