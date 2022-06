Beiaardier speelt concert samen met 31 fietsbellen: “Een wereldprimeur tijdens donderdagse markt”

De E17 richting Gent is deze namiddag een halfuur lang afgesloten geweest, nadat er een bus van De Lijn in brand vloog. Een leerling-buschauffeur was er met een begeleider onderweg, toen ze plots motorpech kregen. De leerling kon de bus nog op de pechstrook zetten, maar toen vatte het voertuig plots vuur, vermoedelijk na een defect aan de motor. In combinatie met een brandstoflek verspreidde het vuur zich ook nog eens razendsnel. De rookpluim was tot kilometers ver te zien. Niemand raakte gewond, maar de bus ging wel volledig in de vlammen op. Door het incident was de E17 richting Gent zowat een halfuur lang afgesloten. Rond vier uur werd één rijstrook vrijgegeven. Op dat moment stonden er in beide richtingen lange files.