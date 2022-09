Behoefte neemt toe: wachtlijst voor leerlingen op internaat van Mariagaard in Wetteren

Aan de schoolpoort van het SJKS in Sint-Niklaas heeft ook nationaal partijvoorzitter van Vooruit Conner Rousseau vanmorgen meer aandacht gevraagd voor het onderwijs. 'High five voor het onderwijs' is een actie voor béter onderwijs in Vlaanderen. En ingrijpen is dringend nodig, zegt Rousseau. Want in ons land hebben we geen gas of olie, en dus moet onze economie het hebben van onze kennis. Vooruit pleit er daarom onder meer voor dat leerkrachten ook meer tijd en middelen zouden krijgen om zich bij te scholen. En bij de leerlingen zou naar school gaan voor iedereen betaalbaar moeten blijven.