Beheersbare drukte op openbaar vervoer in Aalst

Bij een zwaar ongeval op de N45 in Denderleeuw zijn gisteravond drie gewonden gevallen. Een Jeep reed er op hoge snelheid in op een rijdend landbouwvoertuig. Die had zich al deels langs de kant gezet om de Jeep te laten passeren, maar toch reed die laatste er vol op in. De klap was zo hevig dat het landbouwvoertuig in de gracht terecht kwam. Een Mercedes die achterop reed kon het ongeval niet meer vermijden. Drie mensen raakten gewond bij het ongeval. Zij werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Ze zijn niet in levensgevaar.