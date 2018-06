Een spectaculaire brand in Gijzegem zaterdagavond. Frituur Casa Patata in de Pachthofstraat is volledig uitgebrand. De vlammen sloegen op een bepaald moment metershoog door het dak. In een mum van tijd was de hele zaak verloren. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat de vlammen oversloegen op de nabijgelegen woning. De eigenaar van de frituur was nog ter plaatse toen het vuur uitbrak. Hij probeerde het vuur ook zelf nog te doven, maar ademde daarbij heel wat rook in. Hij werd daarom naar het ziekenhuis overgebracht.