Beginnende bands krijgen podium bij Melseelse cafés tijdens Melmuz Café Tour

De Aalsterse Prinsenverkiezing zal ook dit jaar opnieuw plaatsvinden op de Grote Markt in Aalst. Dat maakte burgemeester Christoph D'Haese gisteravond bekend. En er ligt zelfs al een datum vast. Op zaterdag 7 oktober mogen de kandidaat-prinsen uitmaken wie de scepter mag overnemen van prins Yordi Ringoir. Voorlopig zijn er 3 kandidaat-prinsen, maar echt officieel is dat nog niet. In oktober van vorig jaar vond de verkiezing voor het eerst plaats op de Grote Markt in de Ajuinstad, voor het oog van 5.000 carnavalisten. Het is de bedoeling dat de verkiezing voortaan telkens in oktober zal plaatsvinden. Vroeger gebeurde dit altijd in de maand januari, in de Florahallen. Burgemeester D'Haese bekijkt samen met de dienst Evenementen hoe ze de Grote Markt kunnen beschermen bij minder gunstige weersomstandigheden. Ook met de lokale horeca en het Feestcomité wordt hierover verder in overleg gegaan.