Omegabaars in Aalsterse supermarkten

Vanaf vandaag ligt in een aantal Aalsterse supermarkten de Omegabaars in de rekken. Dat is een vis die in onze provincie op een honderd procent duurzame manier wordt gekweekt. Een alternatief dus voor de overbeviste zeevissen en andere kweekvissen die vaak in onhygiënische omstandigheden worden grootgebracht. Dat je de bij ons gekweekte Omegabaars voortaan gewoon in een supermarkt kan kopen, is een primeur voor Europa.