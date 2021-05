Begijnenbrug in Ninove afgesloten tot eind deze maand

In Ninove is de Begijnebrug over de Dender, in de volksmond ‘de eerste brug’ genoemd, vanaf vandaag afgesloten voor alle verkeer. De Vlaamse Waterweg is er namelijk begonnen met renovatiewerken. Onder andere de cilinders die ervoor zorgen dat de brug geopend kan worden, zijn aan vernieuwing toe. Tegelijk wordt de brug klaargemaakt om ze later vanop afstand te kunnen bedienen. De brug zou op 28 mei opnieuw open moeten zijn. Tot dan wordt het lokale verkeer omgeleid via de Oude Kaaibrug.