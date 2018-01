Beelden Sint-Martinuskerk verhuizen van Aalst naar Brussel voor restauratie

Zoals u hoorde is Radio Beiaard niet de enige zender in onze streek die uit de ether verdwijnt. Ook Radio Katanga uit Aalst moet er mee stoppen. De meeste van hun programma's zijn de voorbije weken al verhuisd naar Stadsradio Goeiedag. En dan is er ook nog Radio PROS uit Haaltert, die inzet op een wereldwijd bereik via het internet. Andere lokale radiozenders die geen licentie meer kregen, zijn intussen gefuseerd of overgenomen door een ander radiostation.