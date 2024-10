Over heel Vlaanderen zetten bedrijven vandaag hun deuren open. Want het is Open Bedrijvendag en dan krijgen bezoekers een unieke blik achter de schermen. In de Waaslandhaven willen de bedrijven zo tonen waar ze mee bezig zijn, om nieuwe mensen aan te trekken. Er staan nog heel wat vacatures open, de bedrijven kunnen elke werkkracht gebruiken.