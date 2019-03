In Sint-Niklaas en in Lokeren is de organisatie 'Refu Interim' van start gegaan. Dat is een organisatie die de integratie van vluchtelingen, asielzoekers en nieuwe migranten wil bevorderen via vrijwilligerswerk. Refu Interim is zo'n twee jaren geleden gestart in Gent, en breidt nu ook uit naar de rest van Vlaanderen. Vanmiddag was er een infomoment in Sint-Niklaas, waarbij organisaties en verenigingen gemotiveerd werden om nieuwkomers in ons land aan te nemen als vrijwilliger..