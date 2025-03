Bedrijven houden samen grote lenteschoonmaak in Sint-Niklaas

Nog in Sint-Niklaas hebben zo'n 40 bedrijven zelf de industrieterreinen proper gemaakt. Zo'n 400 medewerkers hebben daar het zwerfvuil opgeruimd. Dat deden ze voor de eerste editie van de Bepasin lenteschoonmaak. Bepasin is een overkoepelende vereniging van 190 bedrijven gespreid over achttien bedrijvenparken in en rond Sint-Niklaas. Vandaag zijn zij op 12 verschillende locaties aan de slag gegaan om het zwerfvuil aan te pakken. Want dat blijft een probleem in de bedrijventerreinen. De lenteschoonmaak is in samenwerking met de stad en afvalintercommunale MIWA. Europapark-Zuid was één van de locaties waar men ging opruimen.