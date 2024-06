Bedrijf uit Temse pakt modder aan, zicht op zomerweer tegen volgende week

Een bedrijf in Temse dat stalen rijplaten aanlevert, kan de vraag niet meer bijhouden. Bijna alle rijplaten zijn de deur uit. En dat is nog nooit eerder gebeurd. En dat komt door de aanhoudende regen. Vooral festivals zijn nu op zoek naar rijplaten om de verzadigde weides enigszins nog toegankelijk te houden. De rijplaten zorgen er namelijk voor dat er toch nog voertuigen over de terreinen kunnen rijden. Voor festivals is dat heel belangrijk, maar daardoor zijn dus zo goed als alle rijplaten bezet.