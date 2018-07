Ik moet het u niet vertellen, het is de voorbije dagen en weken al ontzettend warm en droog geweest. Volgens het KMI hebben we de droogste juni sinds 1981 achter de rug. In alle natuurgebieden en reservaten in Antwerpen en Limburg geldt daarom vanaf vandaag code rood. Dat wil zeggen dat het brandgevaar er momenteel heel hoog is. Bij ons, in Oost-Vlaanderen, is er nog geen code rood, maar toch is de situatie hier niet anders, dat zegt het Agentschap Natuur en Bos. Er wordt dan ook aangeraden bezoeken aan bijvoorbeeld het Stropersbos in Stekene of de Heide in Waasmunster te mijden.