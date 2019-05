Nog in Sint-Niklaas wil het stadsbestuur het aantal shishabars en massagesalons inperken. Die zaken zouden vaak een dekmantel zijn voor praktijken die het daglicht niet mogen zien, zoals drugshandel of illegale prostitutie. Niet dat Sint-Niklaas op dit moment veel shishabars telt. Op dit moment is er maar één, in de Sacramentstraat, die overigens wel in orde is met alle regels. Maar binnenkort opent er mogelijk ook een tweede. In een shishabar kan je naast iets drinken ook een waterpijp roken. Ook van de Oosterse massagesalons is er in Sint-Niklaas voorlopig maar ééntje, op het Hendrik Heymanplein. Ook deze zaak is volledig in orde, maar volgens de burgemeester komen er de laatste tijd almaar meer aanvragen binnen om zo'n zaken te mogen openen, ook omdat ze in Antwerpen al worden geweerd. Ook Sint-Niklaas wil nu nieuwe uitbaters ontmoedigen.