In Dendermonde is ViewMasters van start gegaan. Verschillende vrijetijdsdiensten van de stad hebben voor deze 2e editie van het straat-kunsten festival opnieuw de handen in elkaar geslagen met de Academie. Deze keer zijn de kunstenaars in deelgemeente Sint-Gillis aan de slag gegaan, op gevels en op electriciteitskasten. En op een hypecourt, dat is een kunstwerk geschilderd op een basketbalveld. Nog niet alle werken zijn klaar, maar er is een wandeling uitgestippeld langs de werken die al wel klaar zijn. En in de loop van de zomer zal er dus nog meer kunst van lokale artiesten opduiken in het straatbeeld.