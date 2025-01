'Beautiful Men' van Aalstenaar Nicolas Keppens genomineerd voor Oscar

De animatiefilm 'Beautiful Men' van Aalstenaar Nicolas Keppens is genomineerd voor een Oscar in de categorie 'Beste korte animatiefilm'. De film gaat over drie kalende broers die naar Istanboel reizen voor een haartransplantatie. Ook de Vlaamse coproductie 'Wander to Wonder', een stopmotionfilm van de Nederlandse cineaste Nina Gantz, is genomineerd in deze categorie. De 97ste editie van de Oscarceremonie vindt plaats op 2 maart. Gastheer van dienst is talkshowhost Conan O'Brien.